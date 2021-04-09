Otomobil taşıyan çekici direğe çarptı sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Otomobil taşıyan çekici direğe çarptı sürücü hayatını kaybetti
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında seyir halindeyken yönlendirme levhasının direğine çarpan çekicinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Kahramanmaraş Kayseri karayolu üzerinde meydana geldi. şehir dışından Göksun İlçesi'ne otomobil taşıyan Mehmet Dişçeken idaresindeki 46 F 4321 plakalı çekici, Batı Çevre Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yönlendirme levhasını taşıyan direğe çarptı.
Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza da çekici üzerindeki otomobil bir başka çekiciye alınarak kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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