Son Dakika Haberleri: Otomobil taşıyan çekici şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Otomobil taşıyan çekici şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

5 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, arızalanan otomobili taşıyan çekici, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi, 1 hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Otomobil taşıyan çekici şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, arızalanan otomobili taşıyan çekici, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi, 1 hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Fındıklıkoyak Mahallesi'nde meydana geldi. Arızalanan 46 F 5328 plakalı otomobilini çekiciyle ilçe merkezine götürmek isteyen Cebrail Kişi, çağırdığı Mehmet Dişçeken kontrolündeki 46 F 8051 plakalı çekiciye otomobilini yükleyerek yola çıktı. Otomobil taşıyan çekici, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada, ters dönen çekicide bulunan sürücü Mehmet Dişçeken, Cebrail Kişi ve Gürsel Kalan yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan öğretmen olduğu öğrenilen Cebrail Kişi doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.


- Kahramanmaraş
Kahramanmaraş, Cebrail, Göksun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:32 Kaynak: DHA
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