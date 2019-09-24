Son Dakika Haberleri: Otomobil taşıyan tır devrildi, 5 araç zarar gördü
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Otomobil taşıyan tır devrildi, 5 araç zarar gördü

50 dakika önce

DÜZCE TEM Otoyolu'nda otomobil taşıyan TIR bariyerlere çarparak devrildi.

Otomobil taşıyan tır devrildi, 5 araç zarar gördü, System.String[]

DÜZCE TEM Otoyolu'nda otomobil taşıyan TIR bariyerlere çarparak devrildi. Kazada dorsede bulunan 5 araç zarar gördü.

Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Musa Ünal idaresindeki 06 BOT 803 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. TIR'ın dorsesinde bulunan 5 otomobil kazada zarar gördü. Sürücü ise kazadan yaralanmadan kurtulurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Devrilen TIR'dan görüntü
Araçlardan detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,


TEM Otoyolu, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:41 Kaynak: DHA
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