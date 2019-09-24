Otomobil taşıyan tır devrildi, 5 araç zarar gördü

Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Musa Ünal idaresindeki 06 BOT 803 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. TIR'ın dorsesinde bulunan 5 otomobil kazada zarar gördü. Sürücü ise kazadan yaralanmadan kurtulurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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