Son Dakika Haberleri: Otomobil taşıyan tır devrildi, 5 araç zarar gördü
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Otomobil taşıyan tır devrildi, 5 araç zarar gördü

8 dakika önce

DÜZCE'de, TEM yolunda otomobil taşıyan TIR bariyerlere çarparak devrildi.

Otomobil taşıyan tır devrildi, 5 araç zarar gördü, System.String[]

DÜZCE'de, TEM yolunda otomobil taşıyan TIR bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, TIR'ın dorsesindeki 5 araç zarar gördü.

Kaza, gece saatlerinde TEM yolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Musa Ünal yönetimindeki 06 BOT 803 plakalı TIR, bariyerlere çarparak devrildi. Musa Ünal'ın yara almadan kurtulduğu kazada, TIR'ın dorsesindeki 5 otomobil zarar gördü.

TEM Otoyolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:21 Kaynak: DHA
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