Otomobil taşıyan tır devrildi, 5 araç zarar gördü
8 dakika önce
DÜZCE'de, TEM yolunda otomobil taşıyan TIR bariyerlere çarparak devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:21 Kaynak: DHA
DÜZCE'de, TEM yolunda otomobil taşıyan TIR bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, TIR'ın dorsesindeki 5 araç zarar gördü.
Kaza, gece saatlerinde TEM yolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Musa Ünal yönetimindeki 06 BOT 803 plakalı TIR, bariyerlere çarparak devrildi. Musa Ünal'ın yara almadan kurtulduğu kazada, TIR'ın dorsesindeki 5 otomobil zarar gördü.
Erdoğan'dan New York'ta dikkat çeken toplantı: Yahudi ve Musevilerle bir araya geldi Viranşehir Başsavcılığı duyurdu: Sosyal medyadaki görüntüler bir yargı mensubuna ait değil Fransa, Almanya ve İngiltere, Suudi petrol tesislerine yapılan saldırı için İran'ı sorumlu tuttu ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem: F-35 ve ekonomi paketi teklifi