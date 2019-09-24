Otomobil taşıyan tır devrildi, 5 araç zarar gördü
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DÜZCE'de, TEM yolunda otomobil taşıyan TIR bariyerlere çarparak devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:33 Kaynak: DHA
DÜZCE'de, TEM yolunda otomobil taşıyan TIR bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, TIR'ın dorsesindeki 5 araç zarar gördü.
Kaza, gece saatlerinde TEM yolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Musa Ünal yönetimindeki 06 BOT 803 plakalı TIR, bariyerlere çarparak devrildi. Musa Ünal'ın yara almadan kurtulduğu kazada, TIR'ın dorsesindeki 5 otomobil zarar gördü.
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