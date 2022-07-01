OTOMOBİL TAŞIYAN TIR VİYADÜKTEN UÇTU: 1 AĞIR YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

OTOMOBİL TAŞIYAN TIR VİYADÜKTEN UÇTU: 1 AĞIR YARALI

01.07.2022 12:04

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkan TIR, viyadükten uçtu.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkan TIR, viyadükten uçtu. Sürücünün ağır yaralandığı kazada TIR ve üzerinde bulunan 5 araç demir yığını haline dönüştü.

Kaza, saat 20.00 saatlerinde İstanbul- İzmir Otoyolu Gemlik ilçesi Kurtul mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Bursa'ya seyir halinde olan Fuat Kırten (35) yönetimindeki ikinci el 5 otomobilin bulunduğu 34 KL 2260 plakalı TIR, dinlenme tesisinden yola çıkan Yunus Emre Ş. yönetimindeki 34 CBL 814 plakalı otomobile çarptı. Kazadan sonra Kırten'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, korkulukları aşarak viyadükten uçtu. Metrelerce yükseklikten düşen TIR'da sıkışan sürücü Kırten, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan Kırten, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kırten'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, TIR ve taşıdığı üzerinde 5 araç kullanılamaz hale geldi. Otomobil sürücüsünün hafif sıyrıklarla atlattığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Otomobil taşıyan TIR viyadükten uçtu: 1 ağır yaralı Son dakika haberi! Otomobil taşıyan TIR viyadükten uçtu: 1 ağır yaralı Araç tamamen yandı, içindeki Yasin-i Şerif yanmadı Araç tamamen yandı, içindeki Yasin-i Şerif yanmadı
Kaynak: DHA

Tragger, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİL TAŞIYAN TIR VİYADÜKTEN UÇTU: 1 AĞIR YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:57 Üvey babalarından şiddet gören 9 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş evden kaçarak yolcu otobüsüne saklandı! Durumu fark eden muavin polislere haber verdi
11:38 Galatasaray kasasını rekor bedelle dolduracak! Kuveyt Devlet Fonu, sarı kırmızılılara 5 yıl için 80 milyon dolar ödeyecek
11:28 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 16,72 seviyesinden işlem görüyor
11:27 Üst üste beş gündür düşüş eğilimine giren altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyesinin altına geriledi
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
11:20 Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 12:20:51. #1.13#
SON DAKİKA: OTOMOBİL TAŞIYAN TIR VİYADÜKTEN UÇTU: 1 AĞIR YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement