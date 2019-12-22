Otomobil tavanında uyuşturucu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil tavanında uyuşturucu - Son Dakika

Otomobil tavanında uyuşturucu

6 saat önce

Zeytinburnu'nda bir otomobilin içerisinde satış yapan torbacılar polisten kaçamadı.

Otomobil tavanında uyuşturucu, System.String[]

Zeytinburnu'nda bir otomobilin içerisinde satış yapan torbacılar polisten kaçamadı. Aracın tavan döşemelerine çok miktarda uyuşturucu zulalayan 3 torbacı gözaltına alındı. Uyuşturucunun otomobil tavanından çıkarılma anı ise kameraya yansıdı.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde dün gece devriye gezen motosikletli yunus timleri, 34 BUP 128 plakalı araçtaki 3 kişiden şüphelendi. E.A. (35), H.A. (50) ve O.G. (35) isimli şahısları otomobilden indiren polis ekipleri arama yaptı. Otomobilin tavan döşemelerine sakladıkları uyuşturucuyu bulan polis ekipleri 3 şahsı gözaltına aldı.

ARACIN TAVANINI ZULAYA ÇEVİRMİŞLER

Yakalanmamak için uyuşturucu maddeleri otomobilin tavan döşemesinin altına saklayan torbacılar, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakayı ele verdi. Uyuşturucu zulasına çevrilen araçtan 1.36, 1.29, 1.44, 1.38, 1.45, 1.37, 1.32, 1.44, 1.09, 1.11, 1.33, 1.35 paketler halinde toplam 15,93 gram gelen skunk, 0.59 ve 0.53 gram gelen kokain, ayrıca 31 adet pembe, 3 adet de mavi ecstasy diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 685 TL para ile birlikte yakalanan 3 şahıs, Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Uyuşturucunun otomobil tavanından çıkarılma anı saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

(Serdar Ünal/İHA)

Zeytinburnu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:25 Kaynak: İHA
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