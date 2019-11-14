Son Dakika Haberleri: Otomobil TEM'den çalılık alana uçtu: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobil TEM'den çalılık alana uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil TEM'den çalılık alana uçtu: 2 yaralı

7 saat önce

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TEM otoyolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak çalılık alana düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Otomobil TEM'den çalılık alana uçtu: 2 yaralı, System.String[]

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TEM otoyolunda  sürücüsünün kontrolünden çıkarak çalılık alana düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, TEM otoyolu Sapanca çıkışına yakın noktada meydana geldi. Ankara yönüne giden Barış Özgür yönetimindeki 34 BID 681 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan çalılık alana uçtu. Kazada, otomobilde bulunan Direnç Bada ile İbrahim Gündoğdu yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi yaralılara ilk müdahalede bulundu. Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TEM Otoyolu, Sapanca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:36 Kaynak: DHA
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