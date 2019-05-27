Son Dakika Haberleri: Otomobil temizlik kamyonuna çarptı, Gürcistan uyruklu 2 kişi yaralandı

Otomobil temizlik kamyonuna çarptı, Gürcistan uyruklu 2 kişi yaralandı

2 saat önce

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, Karayolları'na bağlı temizlik kamyonuna çarpan otomobildeki Gürcistan uyruklu 2 kişi yaralandı.

Otomobil temizlik kamyonuna çarptı, Gürcistan uyruklu 2 kişi yaralandı, System.String[]
KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, Karayolları'na bağlı temizlik kamyonuna çarpan otomobildeki Gürcistan uyruklu 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında D-100 Karayolu Kemikli rampa mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Gürcistan'a giden Jamıl Guseınov (31) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, iddiaya göre sol şeritte yol temizliği yapan Mustafa Y., yönetimindeki 06 FY 5341 plakalı Karayolları'na bağlı temizlik kamyonuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobildeki sürücü Guseınov ve yanındaki Ramıl Masııvmov yaralandı. Otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Temizlik kamyonunun sürücüsü Mustafa Y., ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Öte yandan kaza anı, yol kenarındaki sosyal tesisin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- K
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:38 Kaynak: DHA
Eskipazar, Karabük, Gürcistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Yerli Otomobili 500 Kilometre Menzili Yakalayacak Şekilde Tasarlanıyor Esad Rejimi, Terör Örgütü YPG/PKK ile Yeni Petrol Anlaşması Yaptı Bahçeli: Türkiye'nin Beka Mücadelesinden Ödün Vermeyeceğiz Oğuz Haksever'in, Mikrofonunu Açık Kalması Sonucu Erdoğan İçin Sarf Ettiği Sözler Akıllara Diğer Canlı Yayın Kazalarını Getirdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 20:47:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil temizlik kamyonuna çarptı, Gürcistan uyruklu 2 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]