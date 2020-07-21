Otomobil ters döndü: 2 yaralı - Son Dakika

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza; Gürün ilçesinde meydana geldi. U.Ç yönetimindeki 44 FP 203 plakalı araç, Yazyurdu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi üzerine takla attı. Takla atarak ters dönen aracın içerisinde bulunan sürücü ve Ş.S. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS