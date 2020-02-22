Otomobil ters döndü, sürücü yara almadan kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ters döndü, sürücü yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Otomobil ters döndü, sürücü yara almadan kurtuldu

6 saat önce

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarpıp, ters döndü.

Otomobil ters döndü, sürücü yara almadan kurtuldu, System.String[]

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarpıp, ters döndü. Kazadan sürücü yara almadan kurtuldu.


Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Kovancılar ilçesi Çaybağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Y. idaresindeki 44 BS 141 plakalı otomobil, sürücüsünün yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Refüje çarpan otomobil ters döndü.Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Araçtan çıkarılan sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

Bingöl, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:44 Kaynak: İHA
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