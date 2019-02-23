Otomobil Ters Yönde Giden Bisiklete Çarptı: 2 Yaralı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta otomobilin ters yönde giden elektrikli bisiklete çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
'ta otomobilin ters yönde giden elektrikli bisiklete çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Güneşli
Mahallesi'nde ara sokaktan Emniyet Caddesi'ne çıkan Semih Yalçın
'ın kullandığı 45 H 8221 plakalı otomobil, aynı caddede ters yönde giden Doğukan Özgül idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı.
Kazada, bisiklet sürücüsü Özgül ile yanındaki Yemliha
Özdemir yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bu arada kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, caddede ters yönde ilerleyen bisiklete ara sokaktan çıkan otomobilin çarpması, bisiklettekilerin yere savrulması ve çevredekilerin yaralılara yardım etmesi yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:50 Kaynak: AA
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