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Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ters yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı: 6 yaralı

Otomobil ters yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı: 6 yaralı

46 dakika önce

Otomobil ters yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı: 6 yaralıADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Otomobil ters yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı: 6 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni'ye bağlı Tetirli köyünden Yukarı Söğütlü köyüne giden Aydın Şahin idaresindeki 02 DE 070 plakalı otomobil ile karşı yönde gelmekte olan Kadir Çakallı idaresindeki 02 DE 173 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan sürücüler ile Fatma Orhan, Ömer Orhan, Haci Kara, Cemile Kara yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hacı Kara Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Otomobil ters yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı: 6 yaralı

Adıyaman, Besni, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 08:03 Kaynak: İHA
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