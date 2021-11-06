Minibüs ters yönden giren traktörün römorkuna çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Minibüs ters yönden giren traktörün römorkuna çarptı: 2 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde minibüsün kavşakta ters yönden çıkan traktörün römorkuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesi İmam hatip Lisesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhan Ç. idaresindeki 45 KA 196 plakalı ticari araç, Alaşehir - Salihli karayolu üzerindeki refüjlerde çalışma yapan ve dubaların bulunduğu bölümden ters yönde giden Emre K. Yönetimindeki 35 AYT 972 plakalı traktörün römorkuna sol yan taraftan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada traktör römorkunda bulunan Abdullah B. ve ticari araç sürücüsü Orhan Ç. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.