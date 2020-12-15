- Otomobil tının altına girdi: 2 yaralı - Son Dakika

- Otomobil tının altına girdi: 2 yaralı

15.12.2020 23:41

- Otomobil tının altına girdi: 2 yaralı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesine kavşağında tırın altına giren otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

- Otomobil tının altına girdi: 2 yaralı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesine kavşağında tırın altına giren otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesi kavşağı D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza K. idaresindeki 59 AC 611 plakalı otomobil, Lüleburgaz ilçesi istikametine seyir halindeyken Evrensekiz beldesinden D-100 karayoluna çıkan Ümit I. yönetimindeki 34 JB 7097 plakalı tıra bağlı 34 JV 7302 plakalı dorsesin altına girdi. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Hamza K. ile araçtaki Volkan B. yaralandı. Kaza yeni gelen jandarma ekipleri, tekrar kaza yaşanmaması için güvenlik tedbirleri aldı.

Tır dorsesinin alına giren ve hurdaya dönen otomobilde bulunan yaralılar, olay yerine gelen Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri ve sağlık görevlileri tarafından çıkarıldı. Ambulansa konulan yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

- Otomobil tının altına girdi: 2 yaralı
- Otomobil tının altına girdi: 2 yaralı
- Otomobil tının altına girdi: 2 yaralı
- Otomobil tının altına girdi: 2 yaralı
- Otomobil tının altına girdi: 2 yaralı
- Otomobil tının altına girdi: 2 yaralı
- Otomobil tının altına girdi: 2 yaralı

Lüleburgaz, Kırklareli, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Otomobil tının altına girdi: 2 yaralı - Son Dakika


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