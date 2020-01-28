Otomobil tıp merkezinin merdivenlerine çıktı - Son Dakika
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Otomobil tıp merkezinin merdivenlerine çıktı

6 saat önce

DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tıp merkezinin merdivenlerine çıktı.

Otomobil tıp merkezinin merdivenlerine çıktı, System.String[]

DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tıp merkezinin merdivenlerine çıktı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Kültür Mahallesi Ömer Seyfettin Sokak'ta meydana geldi. Kerim Arslan yönetimindeki 81 EK 136 plakalı otomobil, sokağa girdiği anda bir anda savrulup, özel tıp merkezinin önündeki merdivenlere çıktı. Yardıma koşanlar kazanın şokunu yaşayan sürücü, eşi ve çocuğunu araçtan çıkardı. Kaza anında merdivenlerde kimse bulunmazken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Kültür Mahallesi, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:28 Kaynak: DHA
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