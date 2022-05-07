OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1'İ AĞIR 4 YARALI - Son Dakika
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OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1'İ AĞIR 4 YARALI

07.05.2022 16:56

NİĞDE'de otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

NİĞDE'de otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza Niğde- Ankara otoyolunda meydana geldi. O.Ş'nin kullandığı 34 ED 9970 plakalı otomobil, seyir halindeki plakası öğrenilemeyen TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü O.Ş. ile birlikte otomobilde bulunan H.Ş., Z.Ş. ve M.T yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1'İ AĞIR 4 YARALI
OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1'İ AĞIR 4 YARALI
OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1'İ AĞIR 4 YARALI
OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1'İ AĞIR 4 YARALI

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Otomobil, Ankara, Niğde, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1'İ AĞIR 4 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1'İ AĞIR 4 YARALI - Son Dakika
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