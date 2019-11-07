Son Dakika Haberleri: Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

8 saat önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İzmir- Ankara karayolu Caferbey Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 35 HC 875 plakalı otomobil, Hamza Karakafa yönetimindeki 43 FN 278 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil, bir sosyal tesisin bahçe duvarına çarparak durdu. Kim olduğu henüz tespit edilemeyen otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Otomobildeki yolculardan Emrah Ersöz kaza yerinde öldü, İbrahim Etyemez ise yaralandı. Yaralı Etyemez, ambulansla, Salihli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis kaçan sürücüyü ararken, kazayla ilgili soruşturma da sürüyor.


Salihli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:19 Kaynak: DHA
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