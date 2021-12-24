OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki yolcu Murat Bekar hayatını kaybetti, sürücü Sinan Yaylı (39) yaralandı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında ilçenin Söğütlü Mahallesinde meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden Sinan Yaylı yönetimindeki 61 ADZ 893 plakalı otomobil aynı yönde giden Gürcistan plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, araç sürücüsü yaralanırken, otomobilde bulunan Murat Bekar olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Sinan Yaylı kaldırıldığı Haçkalıbaba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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