OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

23.07.2022 12:25

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, hurda yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, hurda yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişeleri yakınında meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden Serdar Erdem Altınsoy'un (46) kullandığı 06 ACV 741 plakalı otomobil aynı yöne seyir halindeki Hasan Asık idaresindeki 07 APZ 223 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık yüz metre sürüklenerek duran otomobilde büyük hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde arka koltukta oturan sürücünün eşi Sibel Altınsoy'un (44) yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobili kullanan Altınsoy ve arka koltukta annesinin yanında oturduğu öğrenilen kızı Defne Altınsoy (6) ise yaralandı. Yaranan baba-kız ambulanslarla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sibel Altınsoy'un cansız bedeni ise jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Germencik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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