Otomobil, TIR'a arkadan çarptı; 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde otomobil TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu, Tuğba Güvenç Tosun (37) hayatını kaybetti, eşi Adil Tosun (38) ile iki bebeği ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Sirkeli Gişeleri yakınında meydana geldi. Adil Tosun yönetimindeki 07 AFB 94 plakalı otomobil, İsmail G. (43) idaresindeki 31 ABD 211 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, hurdaya dönen otomobilde, sürücü Adil Tosun'un eşi Tuğba Güvenç Tosun'un öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Adil Tosun ile kızları Tuana Asya Tosun (3) ve Irmak Buğlem Tosun (1) ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan baba ve iki bebeğinin durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.