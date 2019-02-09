Otomobil Tır'a Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 4 Yaralı
17 dakika önce
ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada Mustafa Atasoy yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
ANTALYA'nın Korkuteli
ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada Mustafa Atasoy
yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Korkuteli- Denizli
karayolunun 23'üncü kilometresindeki Saksağan Beli mevkisinde meydana geldi. Nurettin Sünnetçioğlu yönetimindeki 35 AH 0690 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Zafer Elem yönetimindeki 04 AAC 900 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hurdaya dönen otomobildeki Mustafa Atasoy'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan Nurettin Sünnetçioğlu, Hatice
Sünnetçioğlu, Fatma Atasoy ve Basri Dağca ise ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan Hatice Sünnetçioğlu Antalya
'ya sevk edildi.
- Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:16 Kaynak: DHA
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