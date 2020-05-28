Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ağır yaralı - Son Dakika

Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil, aynı yönde seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin ön tamponu TIR'ın kasasına saplanırken, otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kovukdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Sadık Sabancılar idaresindeki 06 BFG 601 plakalı otomobil, Kovukdere mevkiinde rampalardan çıkarken, aynı yönde seyir halinde olan Nuh Çayır idaresindeki 38 KB 291 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön tamponu TIR'ın kasasına saplandı. Otomobil sürücüsü Sadık Sabancılar ve otomobilde yolcu olarak bulunan Osman Arslan ağır yaralanırken, TIR sürücüsü Nuh Çayır yara almadı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, ağır yaralı otomobil sürücüsü Sadık Sabancılar'a ilk müdahale yaparken, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri de otomobilin yolcu koltuğundan sıkışan Osman Arslan'ı sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma yaptı. İtfaiye ekibinin çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Osman Arslan ve otomobil sürücüsü Sadık Sabancılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne getirilmeden Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D-300 karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.