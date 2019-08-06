Son Dakika Haberleri: Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü - Yeniden
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü - Yeniden

38 dakika önce

OSMANİYE'de önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpan otomobildeki sürücü Barış Ay (25) olay yerinde, yanındaki yolcu Mustafa Akkoç (26) ise kaldırıldığı hastanede öldü.

Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü - Yeniden, System.String[]
OSMANİYE'de önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpan otomobildeki sürücü Barış Ay (25) olay yerinde, yanındaki yolcu Mustafa Akkoç (26) ise kaldırıldığı hastanede öldü.
Kaza, Osmaniye- Gaziantep E90 otoyolu Bahçe ilçesinde meydana geldi. Osmaniye'den Bahçe yönüne giden Barış Ay idaresindeki 42 FIS 95 plakalı otomobil, Fettah Y. yönetimindeki 27 ABY 428 plakalı TIR'a arkadan çaptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışarak yaşamını yitiren Barış Ay'ın cenazesi, olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak morga götürüldü. Yaralı olarak kurtarılan Mustafa Akkoç ise kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.


Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Av tüfeğiyle dayısının oğlunu öldüren katil: Korkutmak istedim
Üvey annesini öldüren cezaevi firarisi yakalandı 13 yaşındaki çocuğu öldüren katilin cinsel istismardan yargılandığı ortaya çıktı Kadın kılığında hapishaneden kaçmaya çalışan çete lideri hücresinde ölü bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 18:14:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü - Yeniden
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]