Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Kırıkkale karayolunun 21. Kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, aynı istikamete giden TIR'a arkadan çarptı. Meydana gelen kazada Azra Ekmekcioğlu ve Kübra Tenzile Ekmekcioğlu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:29 Kaynak: İHA
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