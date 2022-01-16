OTOMOBİL, TIR'A ARKADAN ÇARPTI 2 YARALI - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, önünde seyreden TIR'a çarptı. Dorsenin altına sıkışarak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza saat 05.00 sıralarında D-100 Karayolu Gebze Beylikbağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönünde ilerleyen F.K. idaresindeki 34 DKZ 189 plakalı otomobil kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen E.G. idaresindeki 41 TZ 608 plakalı TIR'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, TIR'ın dorsesinin altına sıkışan otomobilde bulunan sürücü F.K. ve yanındaki Ş.V.'yi bulundukları yerden çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılırken, ulaşım yan yollardan sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri TIR sürücüsü E.G.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.