Son Dakika Haberleri: Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
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Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi İzmir-Ankara yolunda bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.

Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi İzmir- Ankara yolunda bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:20 Kaynak: İHA
manisa, ankara, izmir, tır, Güncel
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