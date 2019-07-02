Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
1 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi İzmir-Ankara yolunda bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:20 Kaynak: İHA
'nın Turgutlu
ilçesine bağlı Avşar Mahallesi İzmir- Ankara
yolunda bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.
(İHA)
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