Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

DÜZCE'de, otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

DÜZCE'de, otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-655 yolu Osmanca Köyü sapağı mevkiinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Adnan Akyol yönetimindeki 81 EB 323 plakalı otomobil, Hüseyin İşgören'in kullandığı 81 AAF 736 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Adnan Akyol, içerde sıkışarak hayatını kaybederken, otomobildeki ismi öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, Akyol'un cansız bedenini çıkardı. Yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:18 Kaynak: DHA
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