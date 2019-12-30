Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Yücel Tanrıkulu ağır yaralandı, yanında bulunan Erdal Akın (60) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Aydın- İzmir Karayolu Mursalı Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ortaklar Mahallesi'nden Germencik yönüne giden Yücel Tanrıkulu'nun kullandığı 09 UJ 520 plakalı otomobil, aynı yönde giden TIR'ın 34 VMF 11 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Yücel Tanrıkulu yaralandı, yanında bulunan Erdal Akın ise yaşamını yitirdi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü Tanrıkulu, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.