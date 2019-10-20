Son Dakika Haberleri: Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa- Ankara karayolu Çitli mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir giden Mustafa Şanlı (62) yönetimindeki 26 UR 337 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Hasan Öncül (53) yönetimindeki 03 EF 882 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, Mustafa Şanlı ile otomobildeki Mehmet Poyraz (60), Ali Alpak (39), Şevki Koca (59) ve Ali Ayaz (71) araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptığı çalışmayla otomobildekileri sıkıştıkları yerden kurtarırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Mehmet Poyraz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Polis, TIR sürücüsü Hasan Öncül'ü gözaltına aldı.


İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:16 Kaynak: DHA
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