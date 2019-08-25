Son Dakika Haberleri: Otomobil, tır'a çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil, tır'a çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

22 dakika önce

KÜTAHYA'da, kontrolden çıkıp, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.

Otomobil, tır'a çarptı: 2 ölü, 4 yaralı, System.String[]

KÜTAHYA'da, kontrolden çıkıp, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Kütahya- Afyonkarahisar yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Afyonkarahisar'a giden İlyas Can Özcan (19) yönetimindeki 07 DS 070 plakalı otomobil, Ahmet Çavdar'ın kullandığı 03 FY 722 TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü İlyas Can Özcan ile otomobildeki Ebru Gümüşkanat yaşamını yitirirken, Şahinde Özcan, Sedat Gümüşkanat ve çocuklar Aleyna ile Eylül Gümüşkanat yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yaralılar, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İlyas Can Özcan ve Ebru Gümüşkanat'ın cansız bedenleri ise savcı ile polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İlyas Can, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani adam, kız kardeşini sokak ortasında öldüresiye dövüp bıçakladı
İzmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı 1 ölü, 8 yaralı Kütahya'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 4 yaralı Son Dakika: MSB duyurdu: Dünkü operasyonlarda toplam 24 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 12:31:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil, tır'a çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]