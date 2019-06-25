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Otomobil Tır'a çarptı: 2 yaralı

1 saat önce

Çorum'da bir otomobilin Tır'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil Tır'a çarptı: 2 yaralı, System.String[]
Çorum'da bir otomobilin Tır'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Çorum istikametine seyir halinde olan İshak O.(33)'nun kullandığı 06 AH 8097 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan E.D.'nin kullandığı Tır'a Kuşsaray Köyü yol ayrımında arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan İshak O.(33) ve Sare A.(50) yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:50 Kaynak: İHA
Çorum, 3. Sayfa
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