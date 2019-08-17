Otomobil TIR'a çarptı 2 yaralı
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Otomobil TIR'a çarptı 2 yaralıDüzce'de, TEM Otoyolunda otomobilin önünde ilerleyen TIR'a çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:31 Kaynak: DHA
Otomobil TIR'a çarptı 2 yaralı Düzce
'de, TEM Otoyolunda otomobilin önünde ilerleyen TIR'a çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 05.00 sıralarında TEM Otoyolu Düzce Gişeleri kavşağında meydana geldi. Ankara
istikametine gitmekte olan Mehmet Ersoy idaresindeki 54 AB 915 plakalı otomobil önünde ilerlemekte olan İsmail Tekin
idaresindeki 78 BK 432 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Erdal Kara
ve Süleyman Yılmaz yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Erdal Kara ve Süleyman Yılmaz tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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