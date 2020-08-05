Otomobil TIR'a çarptı: 3 kişi ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil TIR'a çarptı: 3 kişi ölü, 1 yaralı

BOLU'nun Gerede ilçesinde, otomobilin önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 06.00 sıralarında Bolu'nun Gerede ilçesi D-750 karayolunda meydana geldi. Gerede istikametine gitmekte olan Mehmet Sarıgül idaresindeki 28 AFF 962 plakalı otomobil önünde ilerlemekte olan Ömer Yayla idaresindeki 66 LM 305 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Emine Artul (74), Ömer Artul(78) ve Büşra Artul (20) hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Mehmet Sarıgül yaralandı. Yaralanan Mehmet Sarıgül olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybeden Emine, Ömer ve Büşra Artul'un cenazeleri itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak aynı hastanenin morguna götürüldü. Kaza nedeniyle D-750 karayolunda trafik durdu. Araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.