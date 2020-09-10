Otomobil, TIR'a çarptı; anne öldü, oğlu ve gelini yaralı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Almast Kurhan (60) yaşamını yitirdi, oğlu ve gelini ise yaralandı.

Kaza, dün D-100 yolu Körfez ilçesi Kirazlıyalı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Cengiz Kurhan'ın kullandığı plakası bilinmeyen otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Cengiz Kurhan ile annesi Almast Kurhan ve eşi Gülhan Kurhan yaralandı. Hastaneye kaldırılıp, tedaviye alınan 3 kişiden Almast Kurhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.