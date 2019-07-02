Son Dakika Haberleri: Otomobil, TIR'a çarptı; Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı-EK(GÜVENLİK KAMERASI)
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Otomobil, TIR'a çarptı; Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı-EK(GÜVENLİK KAMERASI)

1 saat önce

O KAZANANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIManisa'nın Turgutlu ilçesinde, aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın, yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerarıyla kaydedildiği ortaya çıktı.

Otomobil, TIR'a çarptı; Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı-EK(GÜVENLİK KAMERASI), System.String[]

O KAZANANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın, yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerarıyla kaydedildiği ortaya çıktı. Jandarma, işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine incelemek üzere el koydu. Görüntülerde, emniyet şeridini kullanan otomobil sürücüsü Cumali Yarıcı'nın, arıza yaptığı için park halinde olan TIR'ı son anda farkettiği, kaçmak için direksiyonu kırdığı ancak kurtaramayıp, hızla çarptığı görüldü.


Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:25 Kaynak: DHA
Turgutlu, Manisa, Güncel
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