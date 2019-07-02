Otomobil, TIR'a çarptı; aynı aileden 4 kişi öldü, 1 yaralı (3)
1 saat önce
KIZ KARDEŞLERDEN BİRİ KURTARILAMADIManisa'nın Turgutlu ilçesinde, arızalandığı için emniyet şeridinde duran TIR'a, otomobilin arkadan çarptığı kazada ölenlerin sayısı, 4'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:58 Kaynak: DHA
KIZ KARDEŞLERDEN BİRİ KURTARILAMADI
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, arızalandığı için emniyet şeridinde duran TIR'a, otomobilin arkadan çarptığı kazada ölenlerin sayısı, 4'e yükseldi. Otomobilde yaşamını yitiren Hicran- Cumali Yarıcı çiftinin 2 kızından Ziynet Yarıcı da tedaviye alındığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hazal Yarıcı'nın tedavisine devam edildiği belirtildi.
Öte yandan kazada ölen Hicran Yarıcı'nın, ikiz bebeklere 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),
TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 3 kişi hayatını kaybetti
Manisalı kadınlar yılın 3 ayında yaprak toplayıp 20 bin lira kazanıyor
Adana'da TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu
Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti