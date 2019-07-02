Son Dakika Haberleri: Otomobil, TIR'a çarptı; aynı aileden 4 kişi öldü, 1 yaralı (3)
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Otomobil, TIR'a çarptı; aynı aileden 4 kişi öldü, 1 yaralı (3)

1 saat önce

KIZ KARDEŞLERDEN BİRİ KURTARILAMADIManisa'nın Turgutlu ilçesinde, arızalandığı için emniyet şeridinde duran TIR'a, otomobilin arkadan çarptığı kazada ölenlerin sayısı, 4'e yükseldi.

Otomobil, TIR'a çarptı; aynı aileden 4 kişi öldü, 1 yaralı (3), System.String[]

KIZ KARDEŞLERDEN BİRİ KURTARILAMADI
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, arızalandığı için emniyet şeridinde duran TIR'a, otomobilin arkadan çarptığı kazada ölenlerin sayısı, 4'e yükseldi. Otomobilde yaşamını yitiren Hicran- Cumali Yarıcı çiftinin 2 kızından Ziynet Yarıcı da tedaviye alındığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hazal Yarıcı'nın tedavisine devam edildiği belirtildi. 
Öte yandan kazada ölen Hicran Yarıcı'nın, ikiz bebeklere 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),


Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:58 Kaynak: DHA
Turgutlu, Manisa, Güncel
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