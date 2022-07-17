Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman- Kahta yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Adıyaman'a giden Zeynal Gündüz yönetimindeki 02 AAZ 212 plakalı otomobil, önündeki 06 GC 5594 plakalı TIR'a çarptı. Kazada sürücü ile otomobildeki Zeynep, Filiz ve Hacı Gündüz yaralandı. İhbarla bölgeye AFAD , itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › OTOMOBİL, TIR'A ÇARPTI: AYNI AİLEDEN 4 YARALI - Son Dakika

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