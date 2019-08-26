Son Dakika Haberleri: Otomobil, tır'a çarptı aynı aileden 5 kişi yaralandı
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Otomobil, tır'a çarptı aynı aileden 5 kişi yaralandı

1 saat önce

Otomobil, TIR'a çarptı aynı aileden 5 kişi yaralandıAksaray'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Otomobil, TIR'a çarptı aynı aileden 5 kişi yaralandı

Aksaray'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Semih Över (54) yönetimndeki 31 F 6785 plakalı otomobil, Mehmet Eken (52) idaresindeki 42 M 7275 plakalı briket yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Semih Över, eşi Fatma Över (45) ile çocukları Mehmet Meriç (18), Fazıl Emir (21) ve Berke Över (13) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Över ailesinin Hatay'dan Ankara'ya gittiği öğrenlidi.

Aksaray, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:34 Kaynak: DHA
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