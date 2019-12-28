Otomobil, TIR'a çarptı: Aynı aileden 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil, TIR'a çarptı: Aynı aileden 6 yaralı - Son Dakika

Otomobil, TIR'a çarptı: Aynı aileden 6 yaralı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'da, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Otomobil, TIR'a çarptı: Aynı aileden 6 yaralı, System.String[]

TEKİRDAĞ'da, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa ile Hayrabolu ilçesi arasındaki Karadeniz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Serkan K., yönetimindeki 59 TD 075 plakalı otomobil, iddiaya göre tali yoldan ana yola hatalı çıkan Ünver Ö.'nün kullandığı  22 AAL 352 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Serkan K. ile otomobildeki aynı aileden Batuhan K., Pelin K., Selin K., Aysel K. ve Özkan K. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, kaza kırım ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3'ü çocuk 6 yaralı Tekirdağ'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede, kaza nedeniyle Süleymanpaşa- Hayrabolu yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Karayolu, araçların çekilmesiyle normale döndü.


Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:59 Kaynak: DHA
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