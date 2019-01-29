Otomobil Tır'a Çarptı Minik Efe Öldü, Babası Yaralı
12 dakika önce
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, karşı şeride geçerek seyir halindeki TIR'a çarpan otomobilde bulunan Efe Önder (5) öldü, baba Adem Önder(42) yaralandı.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, karşı şeride geçerek seyir halindeki TIR'a çarpan otomobilde bulunan Efe Önder (5) öldü, baba Adem Önder(42) yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Sarıkorkmaz Mahallesi Devrek
Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Adem Önder yönetimindeki 67 LK 919 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıktıktan sonra kontrolden çıkarak yolun karşı tarafına geçti. Otomobil, karşı şeritte seyir halinde olan TIR'a çarparak durdu. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan Adem Önder ve oğlu Efe Önder, itfaiye tarafından kurtarıldı. Ereğli Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılardan Efe Önder, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:27 Kaynak: DHA
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