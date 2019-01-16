Son Dakika Haberleri: Otomobil, Tır'a Çarptı: Uzman Çavuş ve Ailesinden 4 Kişi Öldü

Otomobil, Tır'a Çarptı: Uzman Çavuş ve Ailesinden 4 Kişi Öldü

27 dakika önce

KONYA'nın Karapınar ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil, önündeki TIR'a çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Otomobil, Tır'a Çarptı: Uzman Çavuş ve Ailesinden 4 Kişi Öldü, System.String[]
KONYA'nın Karapınar ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil, önündeki TIR'a çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücü Aydın İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Murtaza Kılçık ile eşi, oğlu ve babası yaşamını yitirdi. Diğer oğlu ve baldızı da yaralandı.  

Kaza, saat 19.30 sıralarında Konya- Adana karayolunun Karapınar'a 10 kilometre mesafade meydana geldi. Aydın İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Murtaza Kılçık(39) yönetimindeki 38 YV 979 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda önündeki Orhan Toğrulca'nın (55) kullandığı 33 DES 53 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, TIR'ın dorsesinin altında kaldı. 

Kazada otomobil sürücüsü Murtaza Kılçık ile yanında bulunan babası Mehmet Kılçık (67), eşi Naile Kılçık (36) ve oğlu Mert Kılçık (8) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer oğlu Emin Can Kılçık (14) ile baldızı Elif Dalkıran (21) yaralandı. Yaralı iki kişi ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Emin Can Kılçık, ambulansla Konya'ya sevk edildi.   Emin Can Kılçık'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 

TIR şoförü Orhan Toğrulcan da yara almadan kurtuldu. 

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 

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-Kaza yerinden detay

Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet OKUYUCU- Mehmet IŞIK/ KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:14 Kaynak: DHA

Konya, 3. Sayfa
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