Adana'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Adana'da otomobilin tır dorsesine çarpması sonrası meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Pozantı ilçesi İstiklal Mahallesi Niğde-Adana karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Enes Y. kullandığı 01 P 0242 plakalı otomobil ile Ferdi Ö. idaresinde 27 AHB 66 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Enes Y. ile yolcu konumundaki Osman T.'yi 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA