Otomobil Tır ile Çarpıştı: 2 Yaralı
1 saat önce
Hatay'ın Belen ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Hatay
'ın Belen
ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Antakya İskenderun
E5 karayolu Belen geçidinde meydana geldi. Yağmurlu
havada viraja hızlı giren sürücüsü belirlenemeyen 31 MA 0282 plakalı otomobil karşı şeride geçerek Antakya istikametine gitmekte olan Yılmaz Akdağ
'ın kullandığı 33 CVK 84 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Suriye
uyruklu Muhammet Doğancı ve İbrahim Doğancı yaralandı. İskenderun Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Trafik polisleri kaza bölgesinde tedbir alırken, tır sürücüsü otomobilin çok hızlı şekilde viraja girdiğini ve kayarak gelip kendisine çarptığını anlattı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:20 Kaynak: İHA
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