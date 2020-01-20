Otomobil tır'ın altına girdi: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Otomobil tır'ın altına girdi: 1 ağır yaralı

34 dakika önce

Başkent'te bir otomobil, park halindeki TIR'ın altına girdi.

Otomobil tır'ın altına girdi: 1 ağır yaralı, System.String[]

Başkent'te bir otomobil, park halindeki TIR'ın altına girdi. Kazada, otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.


Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Uyanış Mahallesi'nde bulunan Itri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Görkem G., 06 BH 6584 plakalı otomobili ile Itri Caddesi üzerinden merkez istikametine seyrettiği sırada otomobil kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, yolun karşı istikametinde yol kenarında park halinde bulunan 06 AY 5265 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, TIR'ın altına girdi ve alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alan aracı söndürerek yaralı sürücü Görkem G.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücü Görkem G.'yi hastaneye sevk ederken, polis ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.


Ayrıca, sürücünün sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:02 Kaynak: İHA
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