Otomobil tır'ın altına girdi: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil tır'ın altına girdi: 1 ölü - Son Dakika

Otomobil tır'ın altına girdi: 1 ölü

6 saat önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Otomobil tır'ın altına girdi: 1 ölü, System.String[]

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.


Alınan bilgiye göre, Halil İbrahim Eker'in (43) kullandığı 35 Y 8317 plakalı otomobil, Bağyurdu kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şette Tevfik Özdemir'in kullandığı 16 ABC 103 plakalı tıra çarptı.


Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü Halil İbrahim Eker, olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza sebebiyle karayolu 1 saat trafiğe kapatılırken, AKS ekiplerinin çalışmalarının sonrasında yol trafiğe açıldı.


Otomobil sürücüsü Eker'in cesedi, Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - MANİSA

Kemalpaşa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, başka otomobilin çarpması sonucu öldü
Katar'daki 3 otomotiv firması, yerli otomobilin bayiliğine şimdiden talip oldu Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! Meral Akşener'den yerli otomobil paylaşımı: Gerekli altyapıyı sağlayacak adımlar atılmalı

Son Dakika Haberleri
09:50 "40'ından sonra vücut geliştirenlerin kalbi tehlikede" - Son Dakika Haber
09:47 Nevşehir'de FETÖ'dan 4 şahsa işlem yapıldı - Son Dakika Haber
09:38 'Doktorların kaderini tıpta uzmanlaşmış hakimler tayin etmeli' - Son Dakika Haber
09:25 Gazze Şeridi'nde cadde ve sokaklar sular altında - Son Dakika Haber
09:19 AK Parti, Libya tezkeresi için vekillerini tarih verip uyardı: Hazırlıklı olun - Son Dakika Haber
01:01 Cani öğretmen, kendilerini tokatlayamayan anaokulu öğrencilerini darp etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 10:01:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil tır'ın altına girdi: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]