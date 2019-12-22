Otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, TIR'ın altına girdi.

Otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, TIR'ın altına girdi. TIR'ın altında metrelerce sürüklenen otomobildeki Ramazan Furkan Ata (15) hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Aksaray- Adana yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Yağız Kaan Duran (18) yönetimindeki 06 E 5549 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kavşakta, Ahmet Kafalı'nın (48) kullandığı 01 EJJ 70 plakalı TIR'ın altına girdi. Kazada metrelerce TIR'ın altında sürüklenen otomobilin motoru yerinden çıkıp şarampole savruldu. Kazada sürücü Yağız Kaan Duran ve otomobildeki Mustafa Ata (20), Alihan Salman (18), Ramazan Furkan Ata, Burak Koç (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Furkan Ata yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Ata, Alihan Salman ve Burak Koç'un durumunun ağır olduğu bildirildi.


Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:09 Kaynak: DHA
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