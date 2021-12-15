Otomobil TIR'ın altına girdi: 1 yaralı - Son Dakika

ANKARA'nın Mamak ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpıp altına giren otomobilin sürücüsü 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ankara- Samsun yolu Ortaköy mevkisinde meydana geldi. Elmadağ yönüne giden S.S. yönetimindeki 06 GE 5299 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonu önünde park halindeki 06 DS 1257 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobil hurdaya dönerken, sürücü S.S. kazayı şans eseri hafif yaralanarak atlattı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edidi. Yaralı sürücü S.S., sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi. TIR'ın altına giren otomobil ise başka bir TIR'a halatla bağlanarak çekildi.

Kaza hakkında inceleme başlatıldı.