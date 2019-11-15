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Otomobil TIR'ın altına girdi

6 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı.

Otomobil TIR'ın altına girdi, System.String[]

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin genç sürücüsü ağır yaralanırken, TIR kontrolden çıkıp zeytinliğe devrildi.

Kaza gece saat 02.30 sıralarında Orhangazi- İznik yolunda Çakırlı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Orhangazi istikametinden İznik istikametine doğru gitmekte olan Cem Vatansever (35) idaresindeki 16 VG 471 plakalı otomobil, Hüseyin Karakaş (48) idaresindeki 74 AH 023 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobil sulama kanalına çarparak dururken, TIR ise kontrolden çıkıp zeytinliğe yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü Cem Vatansever ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ambulansı ile Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı genç sürücü Bursa Şehir Hastanesine sevkedildi.

(İHA)

Orhangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
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