Son Dakika Haberleri: Otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı

7 saat önce

ÇORUM'da, TIR'ın altına giren otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı, System.String[]

ÇORUM'da, TIR'ın altına giren otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Çorum- Ankara karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kavşakta kontrolden çıkıp TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilden çıkarılan 2 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yaralılardan biri daha, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Kazada yaşamını yitiren 3 kişiyle yaralının kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yayla sakinleri, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün kurutulmasına destek verdi: Millete bir faydası yok
Çocuklarının gözü önünde uzman çavuş ve eşi öldürüldü Motosiklet çarptı, otomobil üstünden geçti... Dehşete düşüren anlar kameraya böyle yansıdı Motosikletin çarptığı, üzerinden otomobil geçen kadın öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 16:46:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]